Malkara’da aynı saatte 2 ayrı kaza

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

İlk kaza, Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine gelen ilçe trafik ekibi, sağ şeridin sol kısmında bir otomobilin maddi hasarlı olduğunu belirledi. Olay yerinde sürücü bulunamadı.

Malkara emniyeti, kayıplara karışan sürücünün yakalanması için arama çalışması başlattı.

Diğer kaza ise, Atatürk Bulvarı üzeri eski otogar civarındaki dört yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Can yönetimindeki 59 LU 140 plakalı otomobil, caddede yokuş aşağı seyreden Kerim Çelik’in kullandığı 59 HB 096 plakalı otomobile çarptı.

Şiddetli çarpışma sonucu kontrolden çıkan Çelik yönetimindeki otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kahvehanede otururken şok oldular

O sırada kahvehanede otururken büyük bir gürültü sesi duyup, dışarı çıktıklarını belirten Ümit Balkır, “Kahvehanede çay içtiğimiz sırada, duyduğumuz gürültü üzerine korku içinde hepimiz dışarı çıktık. Allah beterinden saklasın” dedi.

TEKİRDAĞ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:54

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