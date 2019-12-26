AFAD eğitimleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AFAD eğitimleri devam ediyor

İHA

AFAD, çalışmalarına Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devam etti.

AFAD eğitimleri devam ediyor

AFAD, çalışmalarına Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devam etti.
Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Muratlı’da Tekirdağ AFAD Gönüllüsü (TAG) tanıtım sunumu gerçekleştirildi. AFAD Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Ali Uçar tarafından muhtarlara ve bazı belediye idarecilerine verilen eğitimde, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Afet bilinci ve arama kurtarma teçhizatları konusunda da detaylı bilgilerin verildiği toplantıda Müdür Ali Uçar, 32 yıldır her afette görev aldığının altını çizerek; muhtarlar ve belediye başkanlarının bu işin temel taşı olduklarını söyledi.
Muratlı halkının afet risk azaltma konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla yapılan etkinliğin önemine vurgu yapan Müdür Uçar, benzer çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek; DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ve sigortalılık bilinci konularına da değindi.

TEKİRDAĞ

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:26
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şampiyon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
YEREL HABERLER Şampiyon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Malkara’da aynı saatte 2 ayrı kaza
YEREL HABERLER Malkara’da aynı saatte 2 ayrı kaza
Trio Hexis, Tekirdağ’da piyano konseri verdi Gülsin Onay Piyano Günleri’nin son konuğu Trio Hexis oldu
YEREL HABERLER Trio Hexis, Tekirdağ’da piyano konseri verdi Gülsin ...
Yılbaşı eğlencelerini kana bulama hazırlığındaki teröristler yakalandı
YEREL HABERLER Yılbaşı eğlencelerini kana bulama hazırlığındaki ...
Bağımlılıkla mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele toplantısı
Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonunda 5 Suriyeli gözaltında
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonunda 5 Suriyeli ...
Çerkezköy'de Her Yönüyle İletişim Becerisi eğitimi
YEREL HABERLER Çerkezköy'de Her Yönüyle İletişim Becerisi eğitimi
Hayrabolu'da kaçak göçmen operasyonu
YEREL HABERLER Hayrabolu'da kaçak göçmen operasyonu
Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (2)- Yeniden
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt: “Gecemiz gündüzümüz Çorlu”
YEREL HABERLER Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt: “Gecemiz ...
Marmara Denizi’nde Rus gemisi karaya oturdu
YEREL HABERLER Marmara Denizi’nde Rus gemisi karaya oturdu
Tekirdağ'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Kamyonete aldığı yeni aküyü çaldılar
YEREL HABERLER Kamyonete aldığı yeni aküyü çaldılar
Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu
YEREL HABERLER Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu
Otomobiliyle refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobiliyle refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü ...
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı
YEREL HABERLER Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve ...
MHP'li Aydın: "Surda bir gedik açtık"
YEREL HABERLER MHP'li Aydın: "Surda bir gedik açtık"
"Yer küreye saygı, iklimi koru" sunumu
YEREL HABERLER "Yer küreye saygı, iklimi koru" sunumu
Mezarlıkta altın aradılar Muhtar: "Ölülere de mi saygınız yok"
YEREL HABERLER Mezarlıkta altın aradılar Muhtar: "Ölülere de mi ...
Eve atılan yanıcı madde yangın çıkardı, 5 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Eve atılan yanıcı madde yangın çıkardı, 5 kişi ...
Marmara Denizi’nde deprem
YEREL HABERLER Marmara Denizi’nde deprem
'Malzeme eksikliğinden ameliyatlarım iptal olmuştur' yazısı asan doktora soruşturma
YEREL HABERLER 'Malzeme eksikliğinden ameliyatlarım iptal olmuştur' ...
MHP'li Aydın:  CHP, kağıt üzerinde  6 okun 4'ünü kırmış
YEREL HABERLER MHP'li Aydın:  CHP, kağıt üzerinde  6 okun 4'ünü ...
CHP’ye ağır eleştiri: “Kağıt üzerinde 6 okun 4’ünü kırmış” MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın: “40 yıllık başımıza musallat olmuş bir terör belası var” “Yapay Atatürkçülük kisvesi altında bir takım hamlelere tanıklık ediyoruz” “Bu kadar alçaklığı yapanlara söyleyecek lafınız yok mu”
YEREL HABERLER CHP’ye ağır eleştiri: “Kağıt üzerinde 6 okun 4’ünü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X