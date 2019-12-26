Şampiyon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

O değil!

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Tekirdağ il çapında küçük kızlar hentbol turnuvasının şampiyonu Muratlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu.

Tekirdağ’da yapılan küçük kızlar hentbol turnuvasında büyük başarı gösteren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, finale çıkmayı başarmıştı. Finalde Ergene Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu ile karşılaşan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, rakibini ezici üstünlükle 72 yenerek il şampiyonu olmayı başardı. Finalin ardından şampiyonluğunu ilan eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu küçük kızlar hentbol takımına madalyaları dağıtıldı ve şampiyonluk kupası törenle takdim edildi. 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Hentbol Küçük Kızlar İl Birincisi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 6 Şubat 2020 tarihinde Balıkesir’de yapılacak grup müsabakalarında Tekirdağ'ı temsil edecek.

TEKİRDAĞ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:26

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:54

YATSI 19:21

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