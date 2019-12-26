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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çorlu Atatürk Evine anlamlı bağış

İHA

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çorlu Şubesi üyelerinin kendi emekleriyle yaptıkları el sanatları ürünlerinin satışa sunulmasıyla elde edilen gelir, yapımı devam eden Çorlu Atatürk Evi'ne bağışlandı.

Çorlu Atatürk Evine anlamlı bağış

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çorlu Şubesi üyelerinin kendi emekleriyle yaptıkları el sanatları ürünlerinin satışa sunulmasıyla elde edilen gelir, yapımı devam eden Çorlu Atatürk Evi’ne bağışlandı.
Çorlu Belediyesi’nin ve Çorlu halkının hem maddi hem de manevi destekleriyle yapımına başlanan ve hızlı bir şekilde yükselen Atatürk Evi için Çorlulu vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor. Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi tarafından da anlamlı bir destek geldi.
Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çorlu Şubesi Başkanı Canan Naciye Yurdseven, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret ederek Atatürk Evi için düzenlenen bağış kampanyasına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Ürünler Atatürk temasıyla hazırlandı
Üç ay süresince Çorlu Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Ayşegül Kahraman’dan el sanatları dersi alan TSD Çorlu Şubesi üyeleri kursta öğrendikleri teknikler ve bilgiler dahilinde birbirinden güzel el emeği göz nuru eserler meydana getirdi. Atatürk temasıyla hazırlanan ve satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir Atatürk’ün hatıralarını yaşatmak amacıyla yapımına başlanan Atatürk Evi’ne bağışlandı.
“El ele vererek Atatürk Evi’mizi inşa edeceğiz”
Atatürk Evi’ne destek olmak amacıyla yapılan bağış dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Atatürk Evi projemize halkımızdan gelen güzel tepkiler bizleri çok mutlu etti. Tarihimize ve değerlerimize hep birlikte sahip çıktığımız için tüm halkımıza ve Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi’ne bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman en büyük engel sevgisizliktir dedik. Sakatlar derneği üyelerimiz kalplerinde ne büyük bir sevgi taşıdıklarını bir kez daha gösterdiler. El ele vererek Atatürk Evi’mizi hep birlikte inşa edeceğiz, Ata’mızın hatıralarını nesilden nesile yaşatacağız. Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi üyelerinin her birine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

TEKİRDAĞ

26 Aralık 2019 Perşembe

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