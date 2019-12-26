Çerkezköy TSO'da KVKK konuşuldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) organizasyonunda Avukat Ahmet Rahman Metin’in anlatımlarıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Semineri yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Seminerinde konuşmacı olarak yer alan Avukat Rahman Metin seminere “Kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikteki kişisel veri sınıfındadır” sözleriyle başladı. Avukat Metin, “Veri işleme işlemi belirli kurallar çerçevesinde yapılmalı. Bir veriyi işleyebilmeniz için yaptığınız işlemin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir” dedi.



"Açık rıza alınmalı"

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, alenileştirme, fiili imkansızlık, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması ya da ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati gibi durumlarda kişisel veriler işlenebilir ancak bu 6 şartın olmaması halinde açık rıza alınması gerekmektedir” diyen Metin, veri sorumlularının yükümlülükleri, envanter hazırlama ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu hakkında bilgilendirmede bulundu. Gerçekleşen seminere Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Taşdelen ve Meclis Üyesi Ramazan Tahir Eke de katılım sağladı.

TEKİRDAĞ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:54

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