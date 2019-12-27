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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç hamalların konteyner kulübe isteği

İHA

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yük taşımacılığı yaparak geçimini sağlayan gençler, soğuk kış ayında barınabilecekleri bir konteyner kulübe istiyor.
Soğuk havaya rağmen hamallık yaparak, geçim mücadelesi veren gençlerin belediyeden bir isteği oldu. Erenler mevkisinde bir araya gelen bir grup genç, vakit geçirebilecekleri bir konteyner kulübe kurulması için belediyenin harekete geçmesi çağrısında bulundular.

"Bizler fakir aile çocuklarıyız"
Belediyeden ihtiyaç duydukları kulübeyi heyecanla beklediklerini belirten Ziya Paşa, “Bizler fakir aile çocuklarıyız. Yazın sıcakta, kışın ise soğukta çalışıyoruz. Çünkü evlerimize ekmek götürmek zorundayız. Anne ve babalarımıza, kardeşlerimize destek olacağız. Ancak gelinen noktada ekmek aslanın ağzında, para kazanmak çok zor. Ancak, zor da olsa aile bütçemize katkı sağlamalıyız. Mahalleli gençler olarak elimizde bir mesleğimiz yok. Hamallık yaparak, aile bütçelerimize bir nebze olsun katkı sağlıyoruz. Belediyemizce, bizler için uygun görülecek bir yerde, üzeri kapalı bir bekleme kulübesi yapılırsa çok sevineceğiz. Başka bir derdimiz yok” diye konuştu.
Mutlu Özkır ise, barınma yeri olmadığı için yağmur ve soğukta beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

TEKİRDAĞ

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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