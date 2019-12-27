Çorlu'da tapular dağıtıldı

Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işlemleri tamamlanan imar parsellerine ait tapuların dağıtımına başladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, "İlçemiz Tekirdağ yolu üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan Şeyhsinan Mahallesi, Hatip Mahallesi ve Yenice Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucunda tescil edilen taşınmazlara ait tapular Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından belediyemize gönderilmiş ve taşınmaz sahiplerine dağıtıma başlandı. Mülkiyet sahipleri imar uygulaması sonucu oluşan tapularını almak üzere Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'ne müracaat edebilirler" dedi.

Açıklamada Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilen tapulara ait ada ve parsel bilgilerine de yer verildi.

TEKİRDAĞ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:54

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