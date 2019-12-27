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Çorlu’ya Hanımeli Çarşısı açılıyor

İHA

Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri tarafından Çorlu'da kurulacak olan Hanımeli Çarşısı ile ilgili olarak bilgiler verildi.

Çorlu’ya Hanımeli Çarşısı açılıyor

Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri tarafından Çorlu’da kurulacak olan Hanımeli Çarşısı ile ilgili olarak bilgiler verildi.
Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda Çorlu Kent Konseyi ile basın temsilcileri fikir alışverişinde bulundu. Çorlu Belediye Meclis Üyeleri Alev Ateş Türk ve Vijdan Yılmaz’ın da katıldığı basın toplantısında Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nigar Alemdar Yetkin, Hanımeli Çarşısı’nın 28 Aralık 2019 Cumartesi günü açılacağını belirterek, “Hanımeli Çarşı’mızın duyurulmasında siz değerli basın temsilcilerimizin de desteğini bekliyoruz” dedi.

"Daha çok kadına ulaşmayı hedefliyoruz”
Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nigar Alemdar Yetkin şunları söyledi:
“Çalışma gruplarımızı oluşturarak Hanımeli Çarşımızın organizasyonunu yaptık. Tanıtımlarla daha çok kadına ulaştık ve projemize dahil ettik. İleride daha da çok kadına ulaşabilmeyi umuyoruz. Özellikle yılbaşı öncesine yetiştirmek istedik çarşımızın açılışını, alışverişin yoğun olacağı bir dönemde ev hanımlarımızın bütçelerine fayda sağlayabileceklerini düşündük. Yaklaşık 120 kadınımız esnaf olarak yer alacak Hanımeli Çarşısı’nda. Ev hanımlarının kendi yaptıkları el işi işleri ve kuru gıda ürünlerini satarak kazanç sağlayabilecekleri bir proje bu. Kadınların birbirine destek olacakları ve aynı zamanda her hafta bir eğitimin düzenleneceği çarşımızda ilerleyen zaman içerisinde daha farklı projelerimiz de olacak.”

“Pazarın sürekliliğini sağlayacağız”
"Bir projeyi hayata geçirmek kolay ama sürekliliğini sağlamak daha zor diyen Yetkin, “Kadınlarımızın emeklerinin ve hayallerinin heba olmasını istemeyiz. Dolayısıyla hem vatandaşlarımızın hem de siz basın temsilcilerimizin desteğini bekliyoruz. Hanımeli Çarşımız Atakent Kapalı Pazar Yeri’nde her pazar günü kurulacak. Kadınlarımız esnaflık yapacaklar fakat pazarcılara rekabet oluşturacak ürün satışı yapmayacaklar. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt’un projelerinden biriydi Hanımeli Çarşısı. Bizler de Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak gönülden destekledik bu güzel projeyi. Belediyemizle birlik olup üreten kadınların aile bütçelerine katkıda bulunabilecekleri Hanımeli Çarşısı’nı hayata geçirmekten çok mutluyuz” diye konuştu.

“Üreten kadınlar yer alacak”
Toplantıda konuşan Çorlu Kent Konseyi Meclis Başkanı Mehmet Ali Yavuz ise Hanımeli Çarşısı'nda üreten kadınların yer alacağını belirterek, “Üreten ve ürettiklerini kazanca dönüştürerek aile bütçelerine katkı sağlayan ev hanımlarını desteklediğimiz bu güzel projeye siz basın temsilcilerimizin de destek vereceğinize inanıyoruz. 28 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de açılacak olan Hanımeli Çarşısı’na tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ

27 Aralık 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:34
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  • YATSI 19:21
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