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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yüksel: "Dinlenmemek üzere hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz"

İHA

Göreve geldikleri andan itibaren geçen sürede Ergene halkı için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Hep beraber güzel Ergene'mizi, Trakya'mızın ve Türkiye'nin parlayan yıldızı yaptık. Her zaman her şeyin en iyisine layık olan değerli Ergeneli vatandaşlarımız için Ergene'de dinlenmemek üzere hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yüksel: "Dinlenmemek üzere hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Göreve geldikleri andan itibaren geçen sürede Ergene halkı için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Hep beraber güzel Ergene'mizi, Trakya’mızın ve Türkiye’nin parlayan yıldızı yaptık. Her zaman her şeyin en iyisine layık olan değerli Ergeneli vatandaşlarımız için Ergene’de dinlenmemek üzere hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Sağlık hizmetlerimiz ile adımızdan sıkça söz ettirdik”
Ergene Belediye Başkanlığı görevine gelir gelmez Ergene’yi makamdan değil sahadan yönetmeye başladıklarını kaydeden Başkan Rasim Yüksel, “Önce insan diyerek yapmış olduğumuz çalışmalar ile 'sevgi kenti' Ergene’yi oluşturduk. Kültür Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sağlık hizmetleri ile Türkiye’nin ve Tekirdağ’ın hiçbir belediyesinde olmayan hasta nakil aracı ve evde bakım hizmetini oluşturduk. Hasta nakil aracı ile il ve ilçe hastanelerine ücretsiz bir şekilde vatandaşlarını götüren Ergene Belediyesi Edirne’ye 670, İstanbul’a 600, Tekirdağ’a 800 ve Çorlu’ya 520 sefer olmak üzere toplamda 2 bin 190 sefer yaparken kilometre bazında 537 bin kilometre yol kat etti. Ergene genelinde yaşayan hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların da yanında olduk. Ergene’de vatandaşımızın sağlığından daha önemli hiçbir şey olamaz, Ergene’de vatandaşımızın sağlığı bizim sağlığımızdır” diye konuştu.

“Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk”
Engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, engelli ailelerine yaptıkları yardımlar konusunda da bilgiler veren Başkan Yüksel, “671 adet tıbbi teçhizat, 121 adet akülü araç, 38 adet tekerlekli engelli aracı, 20 adet elektronik hasta yatağı ve 55 bin 700 adet hasta bezi desteğinde bulunduk. Sevgi aracı ile engelli vatandaşlarımızın nakil işlemlerini gerçekleştirirken, 26 bin kilometre yol kat edildi. Hoş Geldin Bebek projesi ile Ergene’de doğan bin çocuğumuza hoş geldin bebek paketi ve 18 bin 600 adet bebek bezi hediye ettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için düzenlemiş olduğumuz yaz dönemi kursları ile gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak tatil boyunca eğlenceli zaman geçirmelerini sağladık. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışarak gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyal, eğitsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz dönemlerinde kurslarımızın sayısını arttırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.
"Ergene Belediyesi tarafından her sene geleneksel hale getirerek düzenlemiş olduğumuz Sünnet Şölenlerinde göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar Ergene ilçesinde bin 160 çocuğumuzun ücretsiz sünnet işlemlerini gerçekleştirdik" diyen Başkan Yüksel, “Sünnet kıyafetlerini alarak mevlidi şeriflerini okuttuk ve yine Belediye bünyemizde 14 Şubat tarihlerinde düzenlemiş olduğumuz toplu nikah törenlerinde 38 çiftimizin nikahını kıydık. Ergene’de vatandaşlarımızın büyük beğeni ve memnuniyetini kazanan ücretsiz kültür gezilerimiz ile 17 mahalleden 66 otobüs ile 2 bin 600 vatandaşımız ile ülkemizde bulunan tarihi ve kültürel illeri ziyaret ettik. Ramazan'da iftar sofralarımızı vatandaşlarımız ile birlikte paylaşarak her yıl Ramazan ayında 17 mahallede kurulan iftar sofralarımız ile toplam 95 bin 100 vatandaşımızla oruçlar açıldı, birlik ve beraberliğimiz pekişti. Soğuk kış günlerinde vatandaşımızın gönüllerini ve içini Ergene Belediyesinin ikram çeşmelerindeki sıcak çorba ikramları ile ısıttık, ikram çeşmelerimizden 630 bin litre sıcak çorba, su, limonata ve Ramazan şerbeti ikramları vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Ergene'mizde ihtiyaç sahibi ailelere 2. el giyim mağazamızdan 68 bin 287 adet eşya dağıtımı ve ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde muhtelif mahallelerimizde kurulan yardım çadırlarımızda 5 bin 231 adet giyim eşyası yardımı yapıldı. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu güne kadar geçen sürede Ergene halkı için tüm gücümüzle çalıştık. Hep beraber güzel Ergene'mizi, Trakya’mızın ve Türkiye’nin parlayan yıldızı yaptık. Her zaman her şeyin en iyisine layık olan, siz değerli Ergeneli vatandaşlarımız için Ergene’de dinlenmemek üzere hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlerle hep birlikte temelini attığımız Ergene Atatürk Evi Projemizi Ergene'mize kazandırıp söz verdiğimiz diğer projelerimizi de bir bir hayata geçireceğiz. Ergene’de başarılı olmamızın sırrı sevgidir. Ergeneli vatandaşlarımızdan aldığımız sevgi ile daha da başarılı olacağız. Ergene’de ne yaptıysak sizlerle birlikte yaptık, bu başarı hepimizin başarısı. Ergene’de başkalarının hayal edemediği işleri biz başardık, Ergene’de birlikteliğimiz ve beraberliğimiz ile daha da büyüyüp gelişeceğiz” açıklamasında bulundu.

TEKİRDAĞ

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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