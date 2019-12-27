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Çorlu ve Ergene’de kaçak içki operasyonu

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı içki ve malzeme ele geçirildi.

Çorlu ve Ergene’de kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı içki ve malzeme ele geçirildi.
Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, yeni yıl öncesi Tekirdağ’da kaçak içki ve alkol ürünleri getirip pazarlamaya çalışan şahıs ve organizasyonlara Çorlu ve Ergene ilçelerinde 2 farklı iş yerinde ve ikamet adreslerinde aramalar yapıldı.
Aramalarda 251 şişe farklı ebat ve markalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen içki, 13 şişe mükerrer bandrol kullanıldığı değerlendirilen şarap, 600 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 68 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak toplam 2 iş yeri ve 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçlarından yasal işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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