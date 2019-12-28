“Dikkat testleri eğitimi” projesinin sözleşmesi imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Dikkat testleri eğitimi” projesinin sözleşmesi imzalandı

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Dikkat Testleri Eğitimi" projesinin sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dinçer Dönmez tarafından imzalandı.

“Dikkat testleri eğitimi” projesinin sözleşmesi imzalandı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Dikkat Testleri Eğitimi" projesinin sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dinçer Dönmez tarafından imzalandı.
Proje kapsamında, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde ve proje ortağı Çorlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan 24 psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenine 2 ayrı grup halinde toplam 14 saatlik test eğitimi verilecek.
Eğitim sonunda öğretmenler odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç, bilgi işlemleme hızı, görsel mekansal algılama, sürekli dikkat, görsel tarama, ataklık, tepki hızı, mekansal ihmal, kısıtlı kapasite sistemleri (kısasüreli bellek), işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede dikkat konularında yetkin hale gelmiş olacak.

TEKİRDAĞ

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:55
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gribe dikkat
YEREL HABERLER Gribe dikkat
Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı Taksi durağının maskotu ‘Şanslı’
YEREL HABERLER Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına ...
Otomobil akülü bisikletle çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil akülü bisikletle çarpıştı
Vagon üstüne çıkınca elektriğe kapıldı
YEREL HABERLER Vagon üstüne çıkınca elektriğe kapıldı
Tekirdağ’da karaya oturan kuru yük gemisi kurtarılıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ’da karaya oturan kuru yük gemisi ...
Otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edilen öğretmene 'ses kayıtlı' şikayet
YEREL HABERLER Otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edilen ...
Şarköy'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Şarköy'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma ...
Tekirdağ'da hafif ticari araç tarlaya savruldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hafif ticari araç tarlaya savruldu: 1 ...
AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Tunca: "Kongrede aday olmayacağım"
YEREL HABERLER AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Tunca: "Kongrede aday ...
Tren yolunda sıkı çalışma
YEREL HABERLER Tren yolunda sıkı çalışma
Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı
Kazalar yüzde 35 azalacak
YEREL HABERLER Kazalar yüzde 35 azalacak
Çorlu ve Ergene’de kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Çorlu ve Ergene’de kaçak içki operasyonu
Başkan Yüksel: "Dinlenmemek üzere hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Yüksel: "Dinlenmemek üzere hizmetlerimize, ...
Trakya’da ilk kez Çorlu’da düzenlendi
YEREL HABERLER Trakya’da ilk kez Çorlu’da düzenlendi
Çorlu’ya Hanımeli Çarşısı açılıyor
YEREL HABERLER Çorlu’ya Hanımeli Çarşısı açılıyor
Çorlu'da tapular dağıtıldı
YEREL HABERLER Çorlu'da tapular dağıtıldı
(Özel) Tekirdağ'da yılbaşı hindisine alternatif: Kaz ve horoz Hindiyi pahalı bulan kaz ve horoz alıyor
YEREL HABERLER (Özel) Tekirdağ'da yılbaşı hindisine alternatif: Kaz ...
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Genç hamalların konteyner kulübe isteği
YEREL HABERLER Genç hamalların konteyner kulübe isteği
Çerkezköy TSO'da KVKK konuşuldu
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO'da KVKK konuşuldu
Ergene Velimeşespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor ikinci yarı hazırlıklarına ...
Başkan Yüksel tamamlanan yolu inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel tamamlanan yolu inceledi
Başkan Yüksel mahallelerin sorunlarını yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Yüksel mahallelerin sorunlarını yerinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X