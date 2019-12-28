“Dikkat testleri eğitimi” projesinin sözleşmesi imzalandı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Dikkat Testleri Eğitimi" projesinin sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dinçer Dönmez tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde ve proje ortağı Çorlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan 24 psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenine 2 ayrı grup halinde toplam 14 saatlik test eğitimi verilecek.

Eğitim sonunda öğretmenler odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç, bilgi işlemleme hızı, görsel mekansal algılama, sürekli dikkat, görsel tarama, ataklık, tepki hızı, mekansal ihmal, kısıtlı kapasite sistemleri (kısasüreli bellek), işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede dikkat konularında yetkin hale gelmiş olacak.

TEKİRDAĞ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:55

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:55

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.