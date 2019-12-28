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Gribe dikkat

İHA

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce, mevsimsel bir hastalık olan gripten korunmaya yönelik açıklama yapıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce, mevsimsel bir hastalık olan gripten korunmaya yönelik açıklama yapıldı.
Soğuk havaların baş göstermeye başlamasıyla birlikte uzmanlar tarafından grip hastalığına yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Mevsimsel bir hastalık olan gribe karşı bir açıklama da Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden geldi. Açıklamada gribin nasıl bulaştığı, gripten nasıl korunulacağı, tedavi yöntemleri ve grip aşısı hakkında bilgi verildi.

"Çalışmalar 10 aile hekimimiz ile yürütülüyor"
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde grip hastalığını izlemek, olası salgınları önceden fark etmek, grip virüsünün yaygınlığını ve tiplerini tespit etmek ve sonuç olarak vatandaşlarımızı gripten korumak amaçları ile Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 2005 yılından beri Sentinel İnfluenza Sürveyansı yürütülmektedir. Gribin takibi için Sentinel İnfluenza Sürveyansı çalışmaları bölgesel olarak 21 ilimizde yapılmaktadır. Tekirdağ’da da Sentinel İnfluenza Sürveyansı çalışması nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu seçilmiş 10 aile hekimimiz ile yürütülmektedir. İlimizde aile hekimlerimiz her hafta kendilerine başvuran kişiler içerinde 'grip benzeri hastalık' geçiren hasta sayılarını ve bu hastalardan alınan numuneyi Müdürlüğümüz aracılığıyla referans laboratuvarına göndermektedirler ve bu sayede grip yakından ve güvenli olarak izlenmektedir” denildi.

Peki grip nedir, nasıl bulaşır ve nasıl korunulmalı?
Gribin nasıl bulaştığı ve korunmaya yönelik yapılan açıklamada ise, “Influenza adı verilen bir virüs tarafından oluşturulan, ani olarak 39 derece üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varılabilen ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Bu kadar ciddi tablolar yol açan grip, halk arasında çok sık olarak soğuk algınlığı ile karşılaştırılmaktadır. Soğuk algınlığı, ateş yükselmeden, hafif kırgınlık, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtiler ile kendini gösteren, halsizliğe yol açmadığı için yatak istirahati gerektirmeyen bir hastalıktır ve grip ile kesinlikle karşılaştırılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Grip nasıl bulaşır ve tedavisi
Gribin nasıl bulaştığı ve tedavisi konusunda ise, “Gribe yol açan influenza virüsü çok kolay ve hızlı bulaşır. Başlıca bulaşma yolları, öksürük ve hapşırık ile etrafa saçılan damlacıkların hava yolu ile bulaşması, hasta kişiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kişilerin ağızburun akıntıları ile temas etmiş eşyalar ile bulaşmadır. Grip hastalığının tedavisi, ortaya çıkan belirtilerin tedavisi şeklindedir. Ateşin düşürülmesi, burun akıntısının giderilmesi, halsizlik ve kırgınlığın giderilmesi şeklinde tedavi düzenlenir ve yatak istirahati önerilir” ifadeleri kullanıldı.
Gribe karşı alınacak önlemler ise şöyle sıralandı:
“Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınmalıdır. Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat etmelidir. Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalıdır. Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalıdır. Yüzeyler sık sık temizlenmelidir.”

Grip aşısı
Grip aşısı hakkında verilen bilgilerde de “Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 68 ay sürer. Grip nedeniyle ciddi hastalık riski taşıyan belirli gruplar mevcuttur ve bu gruplar için korunma büyük önem taşır. Bu sebeple 65 yaş ve üzerindeki kişiler, yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler, astım dahil kronik akciğer ve kalpdamar sistemi hastalığı olanlar, şeker hastaları, kronik böbrek yetmezliği olanlar, Kan hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ile 6 ay 18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin kullananların grip aşısı uygulanmalıdır. Ayrıca grip geçirdiğinizde belirtileriniz ağırlaşırsa (Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, yüksek ateş, öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkması) bir hekime başvurun ve tavsiyelerine göre gerekli ilaçları kullanın. Antibiyotikler gribi tedavi etmezler bu nedenle hekim tavsiyesi dışında antibiyotik kullanmayın” denildi.

TEKİRDAĞ

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:55
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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