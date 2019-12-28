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9 ayda yarım milyon asılsız çağrı 11 ayda 8 milyondan fazla hasta muayene edildi

İHA

2019 yılı içerisinde Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak verilen 1. Basamak, 2. Basamak ve Acil Sağlık Hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda 11 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti verildiği ifade edilirken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 2019 yılının ilk 9 ayında acil çağrı merkezlerine gelen çağrıların toplam 586 bin 13 çağrı olduğu ve bu çağrıların 521 bin 101 adedini yani yüzde 89'unu asılsız çağrıların oluşturduğu ifade edildi.

9 ayda yarım milyon asılsız çağrı 11 ayda 8 milyondan fazla hasta muayene edildi

2019 yılı içerisinde Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak verilen 1. Basamak, 2. Basamak ve Acil Sağlık Hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda 11 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti verildiği ifade edilirken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 2019 yılının ilk 9 ayında acil çağrı merkezlerine gelen çağrıların toplam 586 bin 13 çağrı olduğu ve bu çağrıların 521 bin 101 adedini yani yüzde 89’unu asılsız çağrıların oluşturduğu ifade edildi.
2019 yılı içerisinde Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak verilen 1. Basamak, 2. Basamak ve Acil Sağlık Hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı istişarelerde bulundu.

11 ayda 8 milyondan fazla hasta tedavi edildi
İstişare toplantısında il genelinde 2019 yılı ilk 11 ayında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda toplam 8 milyon 147 bin 402 hastaya muayene hizmeti verilirken, bunların 3 milyon 970 bin 8’inin aile hekimliği birimlerinde tedavi hizmeti alan hastalardan oluştuğu ifade edildi. Hastanelere müracaat eden hastaların 62 bin 509’u yatarak tedavi görürken, 69 bin 921 hasta ise opere edilerek sağlıklarına kavuştuğu belirlendi. Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Çorlu ve Çerkezköy Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde 2019 yılı içerisinde 637 bin 885 vatandaşa poliklinik hizmeti verildiği de ifade edildi.

9 ayda yarım milyon çağrı
112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 2019 yılı ilk 9 ayında acil çağrı merkezlerine gelen çağrılar hakkında yapılan açıklamada ise, “112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 2019 yılı ilk 9 ayında acil çağrı merkezlerine gelen çağrılar toplam 586 bin 13 çağrı ulaşmış olup, bu çağrıların 521 bin 101 adedi yani yüzde 89’unu asılsız çağrılar oluşturmuştur. Kalan 64 bin 912 çağrının yani yüzde 11’ini gerçek çağrı olduğu ve asılsız çağrıların acil sağlık hizmetimize ihtiyacı olan vatandaşlarımızı engellediği anlaşılmıştır. 112 Acil Çağrı Hattımıza düşen asılsız ihbarlar acil sağlık hizmeti ve ambulans hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerine zamanında ulaşmasını engelledikleri aşikardır. Asılsız ihbarlar ile çağrı merkezini meşgul eden kişilerin bir gün kendilerinin de acil yardıma ihtiyaç duyabileceği ve bu nedenle acil çağrı hattına ulaşamayabilecekleri göz önüne alındığında 112 acil çağrı hattını meşgul etmemeleri önem arz etmektedir. Sağlık işinin bir ekip işi olduğu, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve destekleri ile daha üst seviyeye çıkarabileceği göz önüne alınarak, 2020 yılının sağlık camiamız bünyesindeki tüm personelimiz ve vatandaşlarımız açısından sağlık ve huzurlu bir yıl olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

11 ayda 4 bin 928 doğum
Toplantıda şu ifadelere de yer verildi:
“2019 yılı ilk 11 aylık süre içerisinde 4 bin 928 doğum gerçekleştirilmiş olup, anne ve bebeklerimiz sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. İlimiz genelinde Evde Sağlık Hizmetleri 2010 yılından 2019 yılı Kasım ayı itibarı ile 15 bin 100 vatandaşımıza hizmet verilmiş olup, halen 2 bin 593 vatandaşımız bu hizmetlerden aktif şekilde yararlanmaktadır. 2019 yılı 11 aylık (Ocak Kasım) dönem içerisinde ilimizde meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütmek, toplumda kanser konusunda farkındalık oluşturmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri kanserden korunma yöntemleri ve Ulusal Kanser Tarama programları hakkında bilgilendirmek amacıyla; Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray olmak üzere 3 tane KETEM (Kanser Tarama ve Erken Teşhis Birimi) birimlerimizde 5 bin 487 kişiye mamografi, 4 bin 630 kişiye HPVDNA, 4255 kişiye gaitada gizli kan testi hizmetleri uygulanmıştır. 2019 yılı içerisinde ilimiz eğitim öğretim döneminde öğrenim gören öğrencilere bağışıklığın güçlendirilmesi ve koruyuculuk süresinin uzatılması amacıyla, müdürlüğümüz tarafından 6 bin 796 çocuğumuza DaBTİPA (dörtlü karma), 6 bin 840 çocuğumuza KKK (kızamıkkızamıkçıkkabakulak) ve 3 bin 539 çocuğumuza Td (Difteri tetonoz) aşıları uygulanmıştır.”

TEKİRDAĞ

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:55
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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