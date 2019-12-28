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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TMS Kapaklı Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

İHA

Türk Metal Sendikası (TMS) Kapaklı Şubesi, 1. Olağan Genel Kurulunu yaptı.

TMS Kapaklı Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Metal Sendikası (TMS) Kapaklı Şubesi, 1. Olağan Genel Kurulunu yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Kapaklı’da şube açan Türk Metal Sendikası, yeni şubesinde ilk kongresini gerçekleştirdi. İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına TMS Genel Başkanı Pevrul Kavlak da katıldı. Kurul gündemine geçilmeden önce bir konuşma gerçekleştiren Kavlak, "Bir sendikacının, öncelikli iki görevi vardır. Bunlardan ilki, örgütlenerek emekçileri birleştirmek, ikincisi de üyeleri için, en iyi toplu sözleşmeyi imzalamaktır. Ben kendi sendikal geçmişime baktığımda çok şükür ki, bu iki görevin de üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Türk Metal’in büyüklüğünden de attığım imzalardan da gurur duyuyorum. Ama ben bunu elbette ki kendi başıma yapmadım. Yanımda hep güvendiğim mangal yürekli delikanlılar, özü sözü bir mert kadınlar vardı. Gözü pek, inancı tam, yiğit Türk Metalciler vardı. Yani, sizler vardınız değerli dostlarım, sizler vardınız" dedi.
Sendikanın geçtiğimiz günlerde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yaşadığı anlaşmazlık sürecinden bahseden Genel Başkan Kavlak, 64 maddede ve 2 yönetmelikte uzlaşma sağlayamadıklarını anlatarak, "Bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen, MESS’le uzlaşamadık. Oysa bizim amacımız masada uzlaşmak bu işi orada bitirmekti. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik" diye konuştu.

İşte yeni yönetim
Kavlak’ın konuşmasının ardından kurul gündemine geçildi. Faaliyet raporları okunarak delegeler tarafından onaylandı. Tek liste ile seçime giden Kurucu Şube Başkanı Günay Özden, delegelerin onayı ile yeniden TMS Kapaklı Şube Başkanlığı görevine layık görüldü. Özden başkanlığında kurulan yeni yönetimde 'Salih Gündür, Yılmaz İnce, Veli Bal, Nurten Yüksek' yer aldı.

"Onur ve gurur duyuyoruz"
Ardından bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Başkan Özden, "Kuruluşundan bugüne kadar vermiş olduğu, hak ve demokrasi mücadelesiyle Türkiye’de ve dünyada saygın bir yer edinen sendikamızın bayrağının, Kapaklı şubesi olarak daima bir ileri noktaya taşınması için ve bölgemizde sendikasız çalışan tek metal emekçisi kalmayana dek mücadelemiz sürecektir” dedi.
Dilek ve temenniler kısmının ardından TMS Kapaklı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı tamamlandı ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

TEKİRDAĞ

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:55
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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