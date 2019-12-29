Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kadının 3 metrelik dev pitonla yaptığı gösteri nefes kesti.

Gazibey Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen sirk gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösteride bir kadın, kafesten çıkardığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev pitonla gösteri yaptı. İzleyiciler gösteriyi zaman zaman çığlık atarak izledi.

Yılanı boynuna ve beline dolayan kadın, dikkatle seyredildi.

TEKİRDAĞ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:55

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:23

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