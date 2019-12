Köyden kentte doğal pazar turizmi Köy lezzetleri şehrin göbeğinde görücüye çıktı Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi

Tekirdağ’da bir AVM’de kurulan stantlarda köylü vatandaşlar doğal lezzetlerini şehir merkezinde satma imkanı buldu. Aile bütçesine katkı sağlanması ve “Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi” kapsamında köyden gelen doğal lezzetler kentteki vatandaşlarında ilgi odağı oldu.



Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan bir AVM’de hayata geçirilen “Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi” kapsamında “Hanımeli Yöresel Ürünler Pazarı” ile kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor. AVM içinde açılan alana gelen yüzlerce vatandaş, köyden şehre gelen doğal lezzetlere ilgisiz kalmadı. Vatandaşlar kırsal kesimden merkeze gelen bu lezzetlerden faydalanmak için sıraya girdi. Etkinlik kapsamında köyde ürettikleri ürünleri burada satma imkanı bulan üreticiler ise 2 günlükte olsa uygulamadan memnun olurken, bu tür uygulamaların ara ara yapılması talebinde bulundular.



“Her bayan yaptığını, ürettiğini satmak ister”

Otantik takı tasarımcısı Müge Öztetik Tarımsal turizmi kalkındırma standı ile ilgili yaptığı açıklamada üretmeyi çok sevdiğini ifade ederek, “Tamamen el emeği, otantik kolyeler, bileklikler, şal, hırkalar tamamı kendi emeğimiz. Kadınlarla beraber çalışıyoruz. Tasarımlar bize ait. Her türlü etkinliğe katılıyoruz. Etkinlikte çok memnunuz. Her bayan yaptığını, ürettiğini satmak ister. Bu nakitte döndüğü zaman çok mutlu oluyor. Bu tür etkinliklerde bu konuda gayet çok güzel oluyor” ifadelerini kullandı.



“Bütçelerine katkıda bulunuyorlar”

Stantlarda satış yapan Kezban Çolak isimli kadın ise “Satışlarımız güzel gidiyor. İnsanlar alıştıkça gelecekler. Kırsal kesimdeki kadınlara destek. Bu belediyenin verdiği bir destek. Biz Ergene’den geliyoruz. Ergene’mizde de Zübeyde Hanım Parkında böyle sergimizi, stantlarımızı açıyoruz. Belediye araçları kadınlarımızı ücretsiz olarak alıp geliyor satışlarımızı yapıyoruz. Kadınlara destek. İnşallah böyle böyle büyüyeceğiz. Kadın kooperatifleri kuracağız. Doğal eşyalar, gıdalar ve malzemeler olduğu için vatandaşlarında hoşlarına gidiyor. Mesela ekmeklerimiz, kuskuslarımız bunlar bizim köyümüze has ürünler. Bayanlar el ürünlerini yapıyorlar. Böyle satıyorlar ve bütçelerine katkıda bulunuyorlar” şeklinde konuştu.



“Evde oturuyorlar. Bunun yerine üretecekler”

AVM’de stant açan Hoşköy Muhtarı Emine Açar da yaptığı açıklamada, “Tarımsal turizmi kalkındırma adı altında şuanda yöresel ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben aynı zamanda Hoşköy Mahallesi muhtarıyım aynı zamanda. Hoşköy Mahallesi olarak ilk defa böyle bir etkinlikte bulunuyoruz. Çok mutluyum gururluyum. Herkese bol bereketli kazançlar diliyorum. Böyle etkinliklerin devamlı yapılmasını istiyorum. Hatta muhtarı olduğum köyde bir kadın atölyesi kurmak istiyorum. Bu tür şeylerin daha da üretimini artırarak hayata geçirmek ve ileride kooperatifleşmek istiyorum. Talep şuanda çok fazla olmasa da var. Ben daha da olacağına inanıyorum. Çünkü kadınlarımızın çoğu işsiz. Evde oturuyorlar. Bunun yerine üretecekler. Dolayısıyla hem Hoşköy’ün adını duyuracağız hem de hep birlikte kalkınacağız. Çocuklarımız içinde bir gelir sağlamış olacağız. Hepimiz çocuk okutuyoruz. Güzel bir şey olacak ben ümitliyim elimden geleni de fazlasıyla yapacağım bu konuda. Yöresel ürünlerimizin daha da fazla üretilmesini ve bunun hayata geçmesini bütün kalbimle istiyorum. Cumartesi ve Pazar günü bize stant açma hakkı tanındı. 2 gün buradayız” diyerek konuşmasını noktaladı.



“Doktora gitmelerine gerek yok”

Malkara Çavuşköy’den bal üreticisi Çetin Koru isimli vatandaş ise “Ürünlerimizin daha iyi anlaşılması için vatandaşlara daha iyi görünebilmesi için böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Bu ürünleri halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şifadır, çok doğaldır. Doktora gitmelerine gerek yok bunları tüketince. Sadece bende ballar değil, buradaki tün ürünlerin hepsi doğaldır. Buradaki amaç köylerde, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın, komşularımızın doğal ürünlerini üretip pazarlamak beş, on kuruş aileye gelir sağlamak. Hem de insanlara daha faydalı, daha sağlıklı ürünler sunmak” dedi.



“Köyümüze ekonomik katkı sağlamak için”

AVM’de kurulan stantlarda satış yapan Yaylagüne Mahalle Muhtarı Akgül Öztürk de yaptığı açıklamada, “Bu etkinlikte ürünlerimizi getirdik. Bizler aynı zamanda ceviz ve badem üreticisiyiz aynı zamanda. Cevizlerimiz ve bademlerimizi getirdik. Burada halka buluşturuyoruz. Sağlıklı ve doğal ürünlerimiz var. Ayrıca kuskus, makarna yapıyoruz. Köyümüze ekonomik katkı sağlamak için insanlarımızla bu tür etkinliklere geliyoruz” diye konuştu.



Baldan yumurtaya kadar her şey var

Tekirdağ’ın birçok ilçesinde bulunan Yaylagöne, Çavuşköy, Elmalı, Sarıpolat, Hoşköy, Kirazlı, Kılavuzlu Mahallelerinin bulunduğu stantlarda kuskus, baklava, bal, köy ekmeği, yumurta, ceviz, zeytin yağı ve daha bir çok organik ürün bulunuyor. Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi” kapsamında köyden gelen doğal lezzetler pazarı, Pazar akşamına kadar AVM’de açık kalacak.

