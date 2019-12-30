Lider 3 puanı 3 golle aldı

Tekirdağ Mehmet Karatepe Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Muratlı Belediyespor, kendi evinde lider Kapaklı Sitespor'a 3 farklı kaybetti.

Tekirdağ Mehmet Karatepe Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Muratlı Belediyespor,, Muratlı Atatürk Stadyumu’nda Kapaklı temsilcisi Kapaklı Sitespor’u konuk etti. Maçın ilk yarısında maç daha çok ortada geçti. Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında gelişen Kapaklı Sitespor atağında rakip golü buldu ve soyunma odasına önde giren taraf oldu 01.

İkinci yarıya kaleci değişikliği ile başlayan Muratlı Belediyespor’un kalesine Ege Yıldıran geçerken, bordo beyazlılar karşılaşmanın ikinci yarısının henüz başında kalesinde bir gol daha gördü. Misafir takım Kapaklı Sitespor, ikinci golden sonra iyice rahatladı. Daha çok gol fırsatı yakalayan Muratlı Belediyespor ise, birçok gol pozisyonunu cömertçe harcadı.

Gelişen Kapaklı Sitespor atağında 3. gol de geldi ve kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Maç, Kapaklı Sitespor'un 3 farklı üstünlüğü ile tamamlandı.

Kapaklı Sitespor, Muratlı deplasmanından kayıpsız döndü ve ilk yarıyı da lider tamamlamış oldu.

TEKİRDAĞ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:55

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