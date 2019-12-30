Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri

Tekirdağ’da Zeki Müren anısına Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde “Zeki Müren Şarkıları” konseri düzenlendi.

Şefliğini Salih Demirci’nin üstlendiği konseri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve çok sayıda vatandaş izledi. Konserde, Nazende Türk Müziği Topluluğu Derneği tarafından Türkiye’nin en önemli sanatçılarından Zeki Müren’in birbirinden özel şarkıları seslendirildi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda Nazende Müzik Grubu üyeleri salonu dolduran vatandaşlara ve “Zeki Müren Şarkıları” konserinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile birlikte Salih Demirci’ye çiçek takdim eden Başkan Kadir Albayrak, “Başta Koro Şefimiz Salih Demirci olmak üzere tüm sanatçılarımıza ve Nazende Türk Müziği Topluluğu Derneği’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

TEKİRDAĞ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:55

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