Tekirdağ’da kar yağışı başladı Kar yağışını görenler büyük sevinç yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ’da kar yağışı başladı Kar yağışını görenler büyük sevinç yaşadı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde yağan kar sevindirdi.

Tekirdağ’da kar yağışı başladı Kar yağışını görenler büyük sevinç yaşadı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde yağan kar sevindirdi.
İlçe merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçe sakinlerini ve özellikle çiftçileri sevindirdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı eksi 2 derece civarında ölçüldü.
İshakçalı çiftçi Mustafa Dinç, “Kar yağmasına çiftçiler olarak sevindik. Kar demek bereket demektir. Kurak bir dönemin ardından yağan kar çok güzel geldi” diye konuştu.

TEKİRDAĞ

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:55
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri
YEREL HABERLER Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri
Karatecilerden madalya yağmuru
YEREL HABERLER Karatecilerden madalya yağmuru
Lider 3 puanı 3 golle aldı
YEREL HABERLER Lider 3 puanı 3 golle aldı
Anne ve oğlu mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Anne ve oğlu mantardan zehirlendi
6 saat mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Kendisini kurtaran itfaiyecinin yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER 6 saat mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Kendisini ...
Kıbrıs gazisi ölü bulundu
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi ölü bulundu
Kaçak göçmenleri, Bulgaristan diye Tekirdağ'da bıraktılar
YEREL HABERLER Kaçak göçmenleri, Bulgaristan diye Tekirdağ'da ...
Köyden kentte doğal pazar turizmi Köy lezzetleri şehrin göbeğinde görücüye çıktı Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi
YEREL HABERLER Köyden kentte doğal pazar turizmi Köy lezzetleri ...
Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu
YEREL HABERLER Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu
Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı
Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Türkan bebek, Ergene’de anıldı
YEREL HABERLER Türkan bebek, Ergene’de anıldı
Çorlu Hanımeli Çarşısı açıldı
YEREL HABERLER Çorlu Hanımeli Çarşısı açıldı
96 polisle ünlü gece kulüplerine operasyon
YEREL HABERLER 96 polisle ünlü gece kulüplerine operasyon
Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: Eylemlerimizi artıracağız
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: Eylemlerimizi ...
TMS Kapaklı Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER TMS Kapaklı Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Üniversitelilere uyuşturucu satan 10 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Üniversitelilere uyuşturucu satan 10 şüpheli ...
Tekirdağ´da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ´da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele ...
Tekirdağ’da öğrencilere uyuşturucu satan çeteye darbe: 10 tutuklu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da öğrencilere uyuşturucu satan çeteye ...
Yılbaşı öncesi 23 iş yerine operasyon Yarım ton kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi 23 iş yerine operasyon Yarım ton kaçak ...
9 ayda yarım milyon asılsız çağrı 11 ayda 8 milyondan fazla hasta muayene edildi
YEREL HABERLER 9 ayda yarım milyon asılsız çağrı 11 ayda 8 milyondan ...
Gribe dikkat
YEREL HABERLER Gribe dikkat
“Dikkat testleri eğitimi” projesinin sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER “Dikkat testleri eğitimi” projesinin sözleşmesi ...
Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı Taksi durağının maskotu ‘Şanslı’
YEREL HABERLER Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X