Kaymakam Taşçı Genel Müdür İçöz ile görüş alışverişinde bulundu

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Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlük makamında geçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonrasında TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

TEKİRDAĞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:56

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