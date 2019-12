"Sen Varsan Engel Yok"

Best Buddies Turkey; zihinsel ve gelişim engelli bireyler ile gönüllülerin arkadaşlık projesini Türkiye’de uygulayan tek meslek lisesi olan Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Best Buddies Ekibi, yoga eğitmeni Melis Tuncer yönetiminde yoga derslerine başladı.

Saray Beyza Adalı Spor Salonunda yapılan ilk derse Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Best Buddies Proje Yönetim ekibinden öğretmenler Hüseyin Ilgın, Ahmet Kalafat, Nevriye Özel ile Best Buddies gönüllüsü öğrenciler ve buddy'leri katıldı. Yoga dersi Best Buddies Türkiye'de ilk defa uygulanıyor.

48 ülkede 30 yıldır faaliyetlerini 1 milyonun üzerinde gönüllü ile sürdüren ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüler arasında arkadaşlık kuran Best Buddies sosyal sorumluluk projesi, Türkiye’de İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ve Bergama’da hayata geçti.

Bir öğretim yılı sürecek olan sosyal entegrasyon projesi süresince buddy'ler; ayda 2 kez yüz yüze, haftada 1 kez sosyal medyadan iletişim kuracak ve okul projesi kapsamında yılda 4 etkinliğe bir arada katılacaklar. Haziran ayında ise eşleşen ve eşleşmeyen tüm gönüllüler uluslararası sertifikalarını alarak çalışmadaki aktif sorumluluklarını tamamlayacaklar. Best Buddies Turkey, Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) çatısı altında 2010 yılından beri faaliyet gösteriyor.

