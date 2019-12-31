Beton dökülen yoldan araçla geçmeye çalıştılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beton dökülen yoldan araçla geçmeye çalıştılar

İHA

Kapaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce beton dökülen yola, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Tahrip edilen yolda incelemelerde bulunan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kamu malına zarar verildiğini belirterek tahribata yol açan kişilere tepki gösterdi.

Beton dökülen yoldan araçla geçmeye çalıştılar

Kapaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce beton dökülen yola, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Tahrip edilen yolda incelemelerde bulunan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kamu malına zarar verildiğini belirterek tahribata yol açan kişilere tepki gösterdi.
Kapaklı Belediyesi, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince İnönü Mahallesi Aysel Sokak’a beton yol yapıldı. İddialara göre, akşam saatlerinde sokağa gelen bir araç, kurumamış beton harcının üzerinden arabası ile geçerek yola zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece mesaisi yaparak yolu eski haline getirmeye çalıştı.

‘’Belediyemize bildirmelerini rica ediyorum''
Konuyla ilgili incelemelerde bulunan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ‘’Gece gündüz demeden kentimiz genelindeki cadde ve sokaklarımızda sürdürdüğümüz yol çalışmalarımıza alınan tüm önlemlere rağmen, son günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan bu tahribatı kınıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim şehrimize olan sevdamızı ve hizmet aşkımızın önüne geçemeyecekler. Yapılan hizmetlere zarar veren şahısları görenlerin Belediyemize bildirmelerini önemle rica ediyorum’’ dedi.

TEKİRDAĞ

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:28
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozuva'dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kozuva'dan yeni yıl mesajı
"Sen Varsan Engel Yok"
YEREL HABERLER "Sen Varsan Engel Yok"
Kaymakam Taşçı Genel Müdür İçöz ile görüş alışverişinde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Taşçı Genel Müdür İçöz ile görüş ...
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil benzinliğe girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ...
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar kasıp kavuruyor Çatılar uçtu, apartman girişleri yıkıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da şiddetli rüzgar kasıp kavuruyor Çatılar ...
Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını aksattı
YEREL HABERLER Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını ...
Yılbaşı gecesinde 2 bin 608 jandarma ve polis görev alacak
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesinde 2 bin 608 jandarma ve polis görev ...
Tekirdağ’da dev dalgalar: Sahil sular altında kaldı Çevredeki şemsiye direkleri yıkıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da dev dalgalar: Sahil sular altında ...
Tekirdağ’da kar yağışı başladı Kar yağışını görenler büyük sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kar yağışı başladı Kar yağışını görenler ...
Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri
YEREL HABERLER Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri
Karatecilerden madalya yağmuru
YEREL HABERLER Karatecilerden madalya yağmuru
Lider 3 puanı 3 golle aldı
YEREL HABERLER Lider 3 puanı 3 golle aldı
Anne ve oğlu mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Anne ve oğlu mantardan zehirlendi
6 saat mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Kendisini kurtaran itfaiyecinin yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER 6 saat mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Kendisini ...
Kıbrıs gazisi ölü bulundu
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi ölü bulundu
Kaçak göçmenleri, Bulgaristan diye Tekirdağ'da bıraktılar
YEREL HABERLER Kaçak göçmenleri, Bulgaristan diye Tekirdağ'da ...
Köyden kentte doğal pazar turizmi Köy lezzetleri şehrin göbeğinde görücüye çıktı Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi
YEREL HABERLER Köyden kentte doğal pazar turizmi Köy lezzetleri ...
Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu
YEREL HABERLER Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X