Beton dökülen yoldan araçla geçmeye çalıştılar

Kapaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce beton dökülen yola, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Tahrip edilen yolda incelemelerde bulunan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kamu malına zarar verildiğini belirterek tahribata yol açan kişilere tepki gösterdi.

Kapaklı Belediyesi, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince İnönü Mahallesi Aysel Sokak’a beton yol yapıldı. İddialara göre, akşam saatlerinde sokağa gelen bir araç, kurumamış beton harcının üzerinden arabası ile geçerek yola zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece mesaisi yaparak yolu eski haline getirmeye çalıştı.



‘’Belediyemize bildirmelerini rica ediyorum''

Konuyla ilgili incelemelerde bulunan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ‘’Gece gündüz demeden kentimiz genelindeki cadde ve sokaklarımızda sürdürdüğümüz yol çalışmalarımıza alınan tüm önlemlere rağmen, son günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan bu tahribatı kınıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim şehrimize olan sevdamızı ve hizmet aşkımızın önüne geçemeyecekler. Yapılan hizmetlere zarar veren şahısları görenlerin Belediyemize bildirmelerini önemle rica ediyorum’’ dedi.

TEKİRDAĞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:56

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