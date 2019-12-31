Otomobilin benzinliğe daldığı anlar kamerada

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompa demirliklerine çarpması sonucu 2 kişinin yaralandı. Kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 02.30 sıralarında Keşan yolu üzeri ilçe giriş kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D 110 yan yol üzerinde Keşan istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Benzinliğe giren araç, akaryakıt pompalarını koruyan demirliklere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan İlker B. (47) ve Zafer Ö. (52) olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKİRDAĞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:56

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