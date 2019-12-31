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Başkan Yüksel, Bulgaristan’dan gelen misafirlerini Naim Süleymanoğlu filmine götürdü

İHA

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Bulgaristan'dan Ergene ilçesine misafir gelen öğrencileri Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmine götürerek, öğrenciler ile birlikte sinema filmini izledi.

Başkan Yüksel, Bulgaristan’dan gelen misafirlerini Naim Süleymanoğlu filmine götürdü

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Bulgaristan’dan Ergene ilçesine misafir gelen öğrencileri Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmine götürerek, öğrenciler ile birlikte sinema filmini izledi.
Ergene Belediyesi tarafından Türkan Bebeğin vefatının 35. yıl dönümü anma programı için Bulgaristan’dan Ergene ilçesine misafir gelen Kırcaali Kızılağaç Belediyesi Çakırlı Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine sinema sürprizi yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yurt dışından gelen misafirleri Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmine götürdü ve birlikte sinema filmini izledi.
Düzenlenen programla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Yüksel, “Türkan Bebeği anma programımız için Bulgaristan’dan misafir olarak gelen öğrencilerimizi ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu aldığı sinema filmine getirdik. İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalya, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 tane dünya şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nu bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.

TEKİRDAĞ

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:28
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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