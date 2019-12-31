Rasim Yüksel: “Ergene Velimeşespor hepimizin takımıdır”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Velimeşespor'un herkesin takımı olduğunu ve destek beklediklerini söyledi.

Ergene Velimeşespor’un devre arası kampı öncesinde tesislerinde yapmış olduğu son antrenmanını takip eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ikinci devre hazırlıkları için Antalya’ya kampa giden oyunculara hayırlı yolculuklar dileklerinde bulunarak sakatsız bir kamp dönemi geçirmeleri temennilerinde bulundu.



“Trakya’da ki en büyük spor tesisine sahibiz”

Trakya Bölgesinde ki en büyük ve en güzel spor tesisine sahip olduklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bu büyük tesisleri yapmak tabi ki kolay olmadı, bu yapılar emek istiyor, bilgi istiyor, maddiyat istiyor. Genç bir Belediye olmamıza rağmen Trakya’nın hiçbir yerinde olmayan büyük bir spor tesisimiz var ve bu tesislerimizde bizleri gururla temsil eden bir takıma sahibiz. Ergene Velimeşespor sadece Ergene’nin değil tüm Tekirdağ’ın takımı. Ergene Velimeşespor önce BAL Ligi, sonra TFF 3. Lig ve şimdide TFF 2. Lig'de oynamaktadır, yani yaşanılan şampiyonluklar ile Ergene Velimeşespor başarı merdivenlerini bir bir çıktı” dedi.

Hedefimiz şu anda grupta Play Off maçlarına kalmak diyen Başkan Yüksel, “TFF 2. Lig’de Ergene Velimeşespor’un ilk senesinde Play Off’lara kalması büyük başarı, takımımızda bu başarıyı sağlayacak güce sahip sadece biraz maddi olarak desteğe ihtiyaç var. Sanayicimizden, fabrika sahiplerinden gerekli desteği göremiyoruz. Bu iş sadece belediye ile ilerlemez. Unutulmamalıdır ki Ergene tüm Tekirdağ’ın takımı. İnsanlar eskiden keşke bizleri profesyonel liglerde temsil eden bir takımımız olsa diyordu, alın işte şimdi var, takımımıza Ergene Velimeşespor’umuza hep birlikte sahip çıkalım, yaşanılan şampiyonluk sevincine ortak olalım” şeklinde konuştu.



“Ergene’deki tüm futbol kulüplerine destek oluyoruz”

Ergene ilçemizdeki tüm spor kulüplerimize maddi manevi desteklerimiz oluyor diyen Başkan Yüksel, “Marmaracık ve Ulaş Mahallelerimizde de spor tesislerimiz var ve 2020 yılında Vakıflar Mahallemize ve Kırkgöz ile Esenler takımlarımız için de çok güzel spor tesisleri yapıp bu güzel futbol sahalarımızı Ergenemize kazandıracağız. Ergenemizde tesislere önem veriyoruz ve tesisleşmeye de devam ediyoruz. Velimeşe mahallemizde bulunan Kapalı Spor salonumuzda Basketbol, Voleybol, Hentbol müsabakaları oynanıyor, yine kapalı spor salonumuzun içinde fitness salonumuz ve saunamız mevcut. Ergene’de tesisleşme var, çok genç bir belediye olmamıza rağmen tesisleşmeye büyük önem verdik vermeye de devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.



Başarılarımız asla küçümsenemez

Ergene Velimeşespor’un teknik sorumlusu Özgür Sağlam’da Ergene Velimeşespor’un başarılarının asla küçümsenemeyeceğini belirterek, “2014’te Tekirdağ Süper Amatör Lig ile başladığımız serüvenimiz bugün TFF 2. Lig'i ile devam ediyor. 5 sene içinde Ergene Velimeşespor’u Tekirdağ’ın tek profesyonel takımı yaptık ve şu anda ligimizde de başarılı bir sıradayız. Elde edilen bu başarılarda Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel’in payı çok büyük tabi ki ama onun da destekleri bir yere kadar. Biz burada sanayicimizin de, siyasi bürokratlarımızdan da bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu yerlere çok küçük bütçelerle geldik, karakterli, düzgün futbolcular ile çalıştık oluşturmuş olduğumuz genç kadro ile işte bugün profesyonel ligdeyiz” diye konuştu.

Özgür Sağlam ayrıca, “Sezonun ilk yarısında sakatlıklardan yana çok sıkıntılı günler yaşadıkların belirten Özgür Sağlam, “Sezonun ilk haftalarında yaşanılan sakatlıklar tüm planlarımızı alt üst etti, fakat sakat oyuncularımızın yeri diğer oyuncularımızın tarafından doldu. İkinci yarıda inşallah sakatlıklar yaşamadan grubumuzu playoff’lara kalarak tamamlamak istiyoruz fakat bu konuda maddi olarak desteğe çok ihtiyacımız var. Tekirdağ’ımızın, Ergenemizin bu takımını yalnız bırakmayalım, bu takım hepimizin takımı” dedi.

TEKİRDAĞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:56

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