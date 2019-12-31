Kıbrıs Gazisi’ne son görev

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Kıbrıs Gazisi Enbiya Güldalı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 65 yaşındaki Gazi Enbiya Güldalı, önceki gün Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metruk bir yapıda yaşamını yitirmişti. Gazi Güldalı’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Muratlı’nın KazımdirikTuran Mahallesi’nde yaşayan Gazi Enbiya Güldalı için İstiklalKurtpınar Mahallesi Camii’nde askeri tören yapıldı. Törene askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazinin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TEKİRDAĞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:56

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