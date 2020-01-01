Vali, eşiyle birlikte 2019 yılının son bebeklerine altın taktı 112 Acil Sağlık Komuta Merkezini ziyaret eden Vali Yıldırım: “112’nin meşgul edilmemesi lazım”

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım eşiyle birlikte gece yarısı 2019’un son bebeklerini ziyaret ederek altın taktı. Daha sonra çeşitli denetimlerde bulunan Vali Yıldırım, 112 Acil Sağlık Komuta Merkezini de ziyaret ederek, “Arkadaşlarımızı boş yere meşgul etmesinler. 112’nin meşgul edilmemesi lazım” dedi.

Tekirdağ Valisi ve eşi Güllühan Yıldırım ile birlikte yılbaşı ziyaretleri ve denetimleri gerçekleştirdi. Vali Yıldırım’a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yükseli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç eşlik etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yılbaşı gecesi eşiyle birlikte sahaya inerek Tekirdağ 2’inci Kısım Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniğinde 2019 yılının son bebeklerini ziyaret edere altın taktı. Vali Yıldırım yeni doğan bebeklere yeni yılın kendilerine hayırlı olması temennisinde bulunarak hastaneden ayrıldı.



“Arkadaşlarımızı boş yere meşgul etmesinler”

Vali Yıldırım daha sonra 112 Acil Komuta Merkezinde incelemelerde bulunarak, çalışanların yeni yılını kutladı. Vali Yıldırım burada yaptığı açıklamada, “Sadece sohbet etmek için yada canı sıkıldığı için arayanlarda var. Ne yazık ki bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlarında mutlaka kendilerine çeki düzen vererek, başkalarının hakkını, ihtiyacı olanların o hizmete ulaşamamasını sağladığını düşünmesi gerekiyor. Bunu engellediklerinin mutlaka düşünmeleri gerekiyor. O nedenle ben özellikle hassasiyet rica ediyorum. Arkadaşlarımızı boş yere meşgul etmesinler. 112’nin meşgul edilmemesi lazım” dedi.



“2020 yılında herkese bütün vatandaşlarımıza mutluluklar diliyorum”

Vali Yıldırım’ın bir sonraki durağı ise Malkara Uygulama noktasında yılbaşında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek hem çeşitli denetimlerde bulundu hem de güvenlik görevlilerinin yeni yılını kutladı. Vali Yıldırım burada da yaptığı açıklamada, “Dilerim ki 2020 yılı çok daha hizmetlerin çok güzel daha seviyeye çekildiği, daha güzel, daha mutlu, daha mürefe günlerin yaşandığı bir yıl olur. Bu hem Tekirdağ’ımız için hem de Türkiye’miz için hem de bütün dünyada yaşayan insanlar için böyle cereyan eder. 2020 yılında herkese bütün vatandaşlarımıza mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

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