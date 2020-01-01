Tekirdağ’da 148 litre kaçak içki ele geçirildi

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 148 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde İ.K. isimli şahsın üretim izni olmadan dökme şekilde alkollü içki satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine iş yerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 148 litre şarap ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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