Yılbaşı kutlarken kazara kendini vurdu

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TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde M.G., yılbaşı kutlaması sırasında tabanca ile havaya ateş etmek isterken kendini bacağından vurdu.

Olay, ilçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G., arkadaşlarıyla yeni yılı kutladığı sırada ruhsatsız tabancası ile havaya ateş etmek isterken kendini bacağından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan M.G., arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. M.G., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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