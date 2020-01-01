Tekirdağ’da fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi Fabrika mühürlenerek üretimden men edildi

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Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şarap fabrikasına düzenlenen operasyonda 355 ton kaçak içki ele geçirilirken, fabrikanın üretimden men edilerek mühürlendiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma ekiplerince Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde bir şarap fabrikasında mükerrer, sahte bandrol kullanıldığı ve kaçak üretilen şarapların bandrolsüz satışı yapıldığı bilgisi operasyon için düğmeye basıldı.



Fabrika mühürlendi

Jandarma ekipleri söz konusu fabrikada yaptıkları aramada toplam 355 ton şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin 300 adet kapüşon ele geçirdi. Şarköy Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlanarak, fabrikanın üretimden men edilerek mühürlendiği öğrenildi.

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