Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) otomobil çarptı. Yener yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, Camiatik Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Yener'e plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yener'in yardımına çevredekiler koştu. Otomobil sürücüsü ise yoluna devam ederek, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yener, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



TEKİRDAĞ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:28

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.