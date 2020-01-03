Av denetimlerinde 141 bin lira ceza

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında bin 701 kişi denetlendi. Yasalara uygun av yapmadığı tespit edilen kişilere 141 bin 901 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında Tekirdağ’da yapılan denetimlerde bin 701 kişi denetlenerek, yasalara uygun av yapmadığı tespit edilen 67 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemler sonucunda toplam 54 bin 826 TL idari para cezasının yanında 87 bin 75 TL de tazminat cezası uygulandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği vurgulandı.

TEKİRDAĞ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:56

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