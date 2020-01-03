Aranan iki zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Jandarma ekipleri Kumbağ Mahallesi'nde yaptığı operasyonda 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği tespit edilen S.B. isimli şahsı yakaladı. Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de yapılan operasyonda Yavaşca Mahallesi'nde 14 ayrı suçtan aranması bulunan A.A. isimli şahıs yakalandı.

Her iki zanlı da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:56

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