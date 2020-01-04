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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: “Genç nüfus böyle giderse fırsat değil, ...

İHA

Tekirdağ Çorlu’da düzenlenen programda konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Genç nüfus böyle giderse bir fırsat değil, bir tehdittir. Çok tehlikeli bir yığınla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.
Türk Eğitim Derneği (TED) Okulları’nın ülke genelindeki 42. okulunun Çorlu’da açılacak olması nedeniyle Türk Eğitim Derneği, Çorlu Belediyesi ve okul yatırımını üstlenen Can Sağlık Tesisleri ve İşletmeleri A.Ş. arasında hazırlanan protokol imza altına alındı.
TED’in 42. okulu Çorlu’ya yapılacak
Çorlu Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza töreni öncesi konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Bize 92 yıl önce üç tane misyon verilmiş. Bunlardan bir tanesi Türkiye’nin her tarafında okullar açmamız. Bu Büyük Önder Atatürk’ün Bursa’daki bir baloda karar verdiği bir konu. Yanına çağırdığı iki gence Türk tarihini soruyor, onlar Paşam biz bilmiyoruz, Fransız tarihini biliyoruz diyorlar ve yaverini çağırıp çocukların eve gitmesini istiyor. O günlerde Türkiye’nin tamamında 18 tane lisemiz var ülkemize ait 500’ün üzerinde misyoner okul var. Verdiği talimat, dünya ile rekabet edebilecek yabancı dil de öğreten okullar açılması. Bugün halen faaliyette olan 40 okulumuz var ve 42. Okulumuzun imza törenindeyiz. Önümüzdeki süreçte tabii ki dikkatli bir şekilde büyüyecek bir yapı içerisindeyiz, okullar bazında. Bir de bunlarla beraber kaliteli, oturmuş bir üniversiteye sahibiz” dedi.
“Yoksulların yoksul kalmaya mahkum edildiği bir süreç”
İkinci bize verilmiş olan görev, sokakta simit satan çocuğun gözündeki pırıltı sizin çocuğunuzla adaletli bir şekilde olmazsa sizin çocuklarınız sokaklarda yürüyemez gerçeği ile alakalıdır diyen Pehlivanoğlu, “Bu ülkede maalesef yapılan bütün araştırmalar yoksulların yoksul kalmaya çoğunlukla mahkum kalmaya mecbur edildiği bir süreçtir. Ben Türk Eğitim Derneği’nin genel başkanı olarak ulusal kanallarda da söylüyorum. Benim babam Rize’nin Fındıklı ilçesinden kalkıp Ankara’da Kızılay Şefkat Yurdu’nda kalmasa ben burada değildim. Onun için bizim yapmamız gereken şey, eşit bir eğitim olamıyorsa da adaletli bir eğitimi annesi, babası, parası olmayanlar için de sağlamaktır. Türk Eğitim Derneği çok büyük bir kaynakla bugün Türkiye’nin her tarafında yatılı olan okulları da dahil olmak üzere hem ilkokul 5, 6, 7’den kendi okullarında okumak üzere hem de devlet okulunda 9. sınıftan başlayarak nitelikli bursa vermektedir. Yani cep harçlığı dışında kişisel gelişim kursları dahil bir çok konuda önlerini açmaktır” diye konuştu.
“Hayalimiz 10 bin çocuğa burs vermek”
Bu sene Türk Eğitim Derneği’nin yaptığı sınavda ilkokul 5’te Yozgat’ın bir köyünden bir kızımız birinci oldu diyen Selçuk Pehlivanoğlu, “Böyle yüzlerce öğrencimiz var ve tek göz evlerinin üst tarafına hakim Meryem yazmıştı. Hayali hakim olmaktı. Benim bursiyer olduğum çocuklardan birinin babası garson kardeşi down sendromlu şu anda Californiya Tech’de. Bu çocuklar emin olun bu ülkenin kaderini değiştirecekler. Türk Eğitim Derneği olarak şöyle bir hayalimiz var. 10 bin çocuğa bu şekilde burslar verebilirsek bu 10 bin çocuk kendi yaşamsal süreçlerinde 1 milyon çocuğun hayatını değiştirecek, demokrasiye, kültürüne, inancına, çağdaşlığa, Cumhuriyetine inanan, ülkeyi ileriye taşıyabilecek nitelikte bu çocuklar ülkenin kaderini değiştirecektir ve suyu doğru dere yatağına sokacaklardır diye bir hayalimiz var” şeklinde konuştu.
“Genç nüfus böyle giderse fırsat değil, tehdittir”
Üçüncü konularının ise bir sivil toplum örgütü olmak olduğunu ifade eden TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, “Bugün TEDMEM dediğimiz düşünde kuruluşumuz Türkiye’nin en etkin sivil toplum örgütüdür. Sadece geçen yıl medya eş değer karşılığı 60 milyon dolar olan bir sivil toplum örgütüdür şu anda en etkin olanıdır. Şunu sakın unutmayın 21. yüzyılda yaşıyoruz. Savaşlar silahlarla değil beyinlerle yapılıyor. Bir araştırmaya göre günde 150 kere cep telefonunu açıyoruz. Her sabah telefonumuzu açtığımız zaman onlarca beynimize göre yönlendirilmiş zihinsel şirketlerin yönlendirmesine muhatap oluyoruz. Şunu net olarak söyleyeyim biz Türk Eğitim Derneği olarak çok seslendiriyoruz. Genç nüfus böyle giderse bir fırsat değil, bir tehdittir. Okulların esas alınamadığı, yetkin öğretmenlerle, yetkin müdürlerin olmadığı, devlet memuru oldum, buradan mezun oldum, emekli oldum mantığıyla gelişecek bir şeyde ülkeyi ileri götürmemiz mümkün değildir. Çok tehlikeli bir yığınla karşı karşıya kalabiliriz. Burada Türk Eğitim Derneği olarak amacımız okulların merkeze alındığı, akıllı tahtalar yerine akıllı öğretmenlerin olduğu ve Türkiye’yi ileriye taşıyacak nitelikte çocukların olduğu, yetiştirildiği, herkesin üniversite mezunu olduğu değil ama herkesin mutlu bir insan olduğu bir ülke olma gayreti içerisindeyiz. Bugün onurla söylüyorum ki evet okullarımızdan bir miktar para kazanıyoruz ama kazandığımız her kuruşu bu yoksul çocuklara aktarıyoruz, bu ülkenin geleceğine aktarıyoruz. Bir nevi aslında modern Robin Hood’luk yapıyoruz” dedi.
“Kazandığımızı kendimize değil, ülkeye geri ödüyoruz”
Biz kazandığımızı kendimize değil, kazandığımızı ülkeye geri ödüyoruz diyen Pehlivanoğlu, “Çünkü sakın unutmayın ki bu ülke için yüzbinler kendini şehit etti. Milyonlar kendini şehit etti. Bu ülkenin geleceğini, bayrağımızı dalgalandırmayı, kardeşliğimizi, çok renkliliğimizi bir kardeşlik havasına sokacağımız demokrasiyi şahlandıracağımız, ileriye gideceğimiz bir ülkede yaşamak istiyoruz. En azından bizim çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz ve bizlerin mezarları başında da dedelerine ettikleri kadar dua etmelerini istiyoruz. Türk Eğitim Derneği’nin asıl fonksiyonu budur. Biz Türkiye’nin, bu ülkenin, toplumuna, ulusuna, milletine ait bir sivil toplum örgütüyüz ve Çorlu’da olmaktan da büyük bir onur ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.
“Türk Eğitim Derneği’nin bir tane batan okulu yok”
TED Çorlu Okulu ile alakalı olarak yapılan sinevizyon gösterisine atıfta bulunan ve gösterilen her şeyin gerçekleştirileceğini ifade eden Pehlivanoğlu, “Türk Eğitim Derneği’nin bir tane batan okulu yoktur. Türk Eğitim Derneği’nde maaşını almamış bir tane öğretmen yoktur ama çocuğun anayasal hakkı olan öğrenme hakkını vermeyen hiç kimseyle de çalışmayız. Bizim hedefimizin Çorlu’da sadece bizim okulumuzda okuyan çocukların olmayacağına emin olun. Devlet okulu öğretmenlerine ücretsiz eğitim vermeye talibiz. Devlet okullarında okuyan çocuklarımızı hem okullarımızda hem kendi okullarında okurken kendi bilgi birikimimizi aktarmaya talibiz. Çünkü sizler gibi, bizler gibi bu ülkesini seven insanlar olduğu sürece bu ülkenin sırtını hiç kimse yere basamaz. Bizi uzayınca budayamazlar, kuruyunca sulayamazlar” şeklinde konuştu.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise, “Bundan yaklaşık 1 yıl önce almış olduğumuz kararın en nihayetinde çeşitli prosedürler ve bakanlık onayı ile beraber süreç işledi. Eğitim kurumları ve sağlık yatırımları söz konusu olduğunda belediye kanunu çerçevesinde arazi tahsisi yapılabiliyor. Biz de şehrimizde TED Kolejinin, Türk Eğitim Derneği Vakfı’nın var olabilmesi için çok uzun soluklu bir yolculuğa çıktık ve nihayetinde önce belediye meclisimizden meclis üyelerimizin tamamının oy birliği ile akabinde de ilgili bakanlığın onayı ile bugün protokol yapmak için bir aradayız. Öncelikle belediye meclis üyelerimize desteleri için teşekkür ediyorum. Sonra da şehrimize bu kıymetli eğitim kurumunu kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Konuşmaların ardından hazırlanan protokol imza altına alındı ve günün anısına pasta kesildi.

TEKİRDAĞ

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:28
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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