Çiftlikte 320 koyun telef oldu

Çorlu’da bir küçükbaş hayvan çiftliğinde, 320 koyun telef oldu. Koyunlar iş makinesi yardımıyla açılan dev çukura kireçle gömülerek imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çorlu’ya bağlı Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. Toplam 850 hayvanın bulunduğu çiftlikte besleme yaptıklarını kaydeden çiftlik sahibi Engin Özcan, “Hayvanlarımızın yemlerini yedikten sonra teker teker öldüğünü gördük. Yetkili makamlara bilgi verdik. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden arkadaşlar gelerek zehirlenme olduğunu ifade ettiler” dedi.

Hayvanlarının ölüm nedeni olarak yeni aldıkları yemden kaynaklı olabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekleyen Özcan, “Biz dün yeni aldığımız yemlerden şüpheleniyoruz. Tabii bu bizim için bir şüphe. Resmi kurumlara tahlil için hayvanlardan alınan örnekler gitti. Yemden de numune alındı” diye konuştu.

Numuneler incelenecek

Hem telef olan hayvanlardan hem de kullanılan yemlerden alınan numuneler, Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince İstanbul ve Tekirdağ’da bulunan laboratuvara gönderildi. Laboratuvarda yapılacak tetkiklerin ardından küçükbaş hayvanların telef olma nedeni önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:56

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