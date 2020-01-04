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Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Camiatik Mahallesi Muhtar Kadir Karaağaçlı Sokak ayrımında meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bir anlık dikkatsizlik sonucu kaldırımdan yola inmek isteyen yaya Ali Nihat Yener’e, yoldan geçen bir otomobil çarptı. Kaldırım kenarına savrulan yaya yaralanırken, çarpan sürücü ise birkaç saniye durakladıktan sonra yoluna devam etti. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:28
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:27
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