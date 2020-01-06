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Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kuaför Abdullah Aras, 30 fakir öğrenciyi eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edecek.
Eğitime destek kapsamında böyle bir karar aldığını dile getiren kuaför Abdullah Aras, Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde kart bastırıp maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verdi. Aras, imkanları ölçüsünde maddi durumu iyi olmayan 30 öğrenciyi eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edeceğini söyledi. Ücretsiz tıraş edeceği öğrencilerin okul müdürlüklerince tespit edildiğinin altını çizen Aras, "Bunu yapmak önceden beri aklımdaydı. Ben de okurken maddi imkansızlıklar yaşadım ve yeri geldi tıraş olacak para bulamadığım dönemler oldu. Bu yüzden böyle bir kampanya yapmaya karar verdim. Allah nasip ederse bir ömür boyu bu uygulamayı sürdürmek istiyorum” dedi.
Okullara giderek okul müdürü ve öğretmenlerle görüştüğünde teklifini çok olumlu karşıladıklarını anlatan Aras, “Okul idarecileri ilk defa böyle bir teklifle karşılaştıklarını söylediler ve çok memnun oldular. İlçedeki her okuldan üç öğrenci istedim. Eğitimleri boyunca yanlarında olacağım” diye konuştu.

TEKİRDAĞ

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:57
  • GÜNEŞ 08:28
  • ÖĞLE 13:20
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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