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Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen can yelekleriyle yakalandı

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan otobüs içerisinde 36 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yakalandığı araçta yapılan aramada 21 adet can yeleği ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan otobüs içerisinde 36 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yakalandığı araçta yapılan aramada 21 adet can yeleği ele geçirildi.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında bir adreste durdurulan otobüs içeresinde yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 36 düzensiz göçmen statüsündeki yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda koltukların altında 21 adet can yeleği de ele geçirildi. Araç durdurulduğunda araçtan inerek kaçmaya çalışan H.B. isimli araç sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

TEKİRDAĞ

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:57
  • GÜNEŞ 08:28
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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