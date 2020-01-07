Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen can yelekleriyle yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan otobüs içerisinde 36 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yakalandığı araçta yapılan aramada 21 adet can yeleği ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında bir adreste durdurulan otobüs içeresinde yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 36 düzensiz göçmen statüsündeki yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda koltukların altında 21 adet can yeleği de ele geçirildi. Araç durdurulduğunda araçtan inerek kaçmaya çalışan H.B. isimli araç sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

TEKİRDAĞ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:57

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