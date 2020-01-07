Tekirdağ’da tek katlı ev alev topuna döndü "Eşim fark etmeseydi cenazemiz çıkacaktı"

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tek katlı bir ev alev alev yandı. Küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Hacıevhat Mahallesi Karpuzpınar Sokak’ta Aziz Gözlek’in ikamet ettiği tek katlı evde bacadan yangın çıktı. Alevleri fark eden Aziz Gözlek, eşi ve kızıyla evi boşaltarak, yardım istedi. Alev topuna dönen ev, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin tamamı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili konuşan Aziz Gözlek’in eşi Hamdiye Çalışkan, “Evde uyuyorduk, eşim fark etmiş, her şeyimiz yandı. Eşim kalkmasaydı bu evden cenazemiz çıkacaktı. Cana bir şey gelmediğine şükrediyoruz” dedi.

Birikmiş 2 bin 700 lira paralarının da yandığını ifade eden Aziz Gözlek, “Ekmek paramız bile kalmadı, soğukta kışın ortasında çaresizce kaldık” diye konuştu.

TEKİRDAĞ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:57

GÜNEŞ 08:28

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.