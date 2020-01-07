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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ - Çanakkale yolu karla kaplandı

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'da kar yağışı başladı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda aksamalar yaşanıyor.

Tekirdağ - Çanakkale yolu karla kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa’da kar yağışı başladı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda aksamalar yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında görülecek olan kar yağışlarının, Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yapılan uyarıların ardından, Tekirdağ’da kar yağışı etkisini gösterdi.

Yollar karla kaplandı
Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte kentin yüksek bölümleri beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle TekirdağÇanakkale yolunda da aksamalar yaşanırken, bazı sürücüler de olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlarını dinlenme tesislerine çekti. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaşması ile kar küreme araçlarınca yollarda çalışmalar başlatıldı. Zaman zaman maddi hasarlı kazaların da yaşandığı karlı yollarda, polis ekipleri de denetimleri elden bırakmıyor. Polis ekiplerince sürücülerin yollarda daha dikkatli olmaları konusunda çeşitli uyarılar yapıldı.

Kar yağışı sevindirdi
Kar yağışına çok sevindiğini ifade eden Gürcan Akgün isimli vatandaş, “Hastalıklar gitti her şey güzel olacak işte. Kar yağdı. Kar demek bereket demek. Bekleniyordu zaten. En çok da çocuklar sevindi. Geçenlerde daha soğuktu. Karın yağmasıyla soğuklar düştü. Kar demek güzellik demek. Hiç olmazsa aileler de bir arada zaman geçirmek içim fırsat bulacaklar” dedi.
Kar yağışı kentte etkisini göstermeye devam ediyor.

TEKİRDAĞ

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:57
  • GÜNEŞ 08:28
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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