Tekirdağ’da askeri araç devrildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç devrildi.
İlçeye bağlı Ferhadanlı Mahallesi Beşiktepe mevkiinde kışladan çıkan bir askeri araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen araçtaki askerler, kazayı yara almadan atlattı.
TEKİRDAĞ
07 Ocak 2020 Salı
- İMSAK 06:57
- GÜNEŞ 08:28
- ÖĞLE 13:21
- İKİNDİ 15:43
- AKŞAM 18:04
- YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.