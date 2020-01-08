Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli üzerlerindeki uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde MuratlıB.Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çevresinde yapılan çalışmalar sonucu Asayiş Şube ekiplerince takip edilen bir otomobil içerisindeki şüpheli şahıslar İ.Ç. ve L.M., 9 fişek halinde sarılmış yaklaşık 9 gram uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Uyuşturucu maddelere ise el konuldu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

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