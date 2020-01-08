Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamlığı tarafından Halk ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Muratlı’nın kırsal mahallelerinden en yoğun nüfusu olan Aşağısevindikli Mahallesi’nde köy kahvehanesinde yapılan halk ve güvenlik toplantısına, Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak başkanlık etti. Geçtiğimiz yıl Aşağısevindikli Mahallesi’nde yapılan halk ve güvenlik toplantılarında gündeme getirilen istek ve taleplere ilişkin gerçekleştirilen ilerleme hakkında da bölge sakinlerine bilgi verildi.

Aşağısevindikli Mahallesi sakinleri; benzinlik arkası mevkisine kanalizasyon yapılması, meraya giden yolların onarılması, meralara gübre dökülmesi ve Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu yoluna hız kesici kasis ve yaya kaldırımı yapılması taleplerinde bulundu.

Talepleri not alan Kaymakam Demirayak, ilgili kurumlara resmi yazı yazacakları ve taleplerin yerine gelmesi için girişimlerde bulunacaklarını beyan etti. Çay sohbetinin ardından halk ve güvenlik toplantısı sona erdi.

TEKİRDAĞ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

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