Emniyet müdürü, vatandaşların sorunlarını dinledi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Karadeniz Mahallesi Toki Evleri Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Yıldırım ve dernek üyelerini ziyaret etti.

Karadeniz Mahallesi Toki Konutlarında gerçekleştirilen ziyarette sorunlarını ve taleplerini dile getiren Roman Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevlendirilmesi, devriye ekiplerin arttırılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı kamera sayılarının arttırılmasını istediler. Bölgede yapımı planlanan spor ve gençlik merkezinin gençlere uyuşturucu ile mücadelede büyük fayda sağlayacağını düşündüklerini belirten ve bu merkezin bir an önce bitirilmesi talebinde bulunan vatandaşlar İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan’a gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla teşekkür ettiler. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Erduğan, emniyet ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılacağını belirtti.

Ziyarete İl Emniyet Müdür Yardımcıları Aykut Efe ve Fatih Bozboyacı, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Koray Çakar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hamdi Ünlü, Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akin, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili Süleyman Yıldırım katıldı.

TEKİRDAĞ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

GÜNEŞ 08:28

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:05

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.