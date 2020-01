Bu lokantada öğrencilere yemek bedava

"Annem benim her şeyim"

Tekirdağ’da kokoreç dükkanı işleten esnaf, ekonomik durumu kötü olan öğrencilere bedava yemek veriyor.

Süleymanpaşa’daki lokantasında kokoreç, sucuk ekmek, köfte ve tavuk yapıp satan Efkan Kılıç, dükkanın kapısına astığı yazı ile öğrencilere bedava yemek kampanyası başlattı. Lokantasında 10 yıldır da gazi ve şehit yakınlarına bedava yemek ikramı yapan Kılıç, dükkanın girişine astığı yazıda, “Bu soğuk kış günlerinde durumu olmayan öğrenci kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Öğrenciler Çarşı ve Değirmenaltı şubelerimizde ücretsiz yemek yiyebilir” ifadelerine yer verdi.



“Ben de öğrencilik yılları yaşadım”

Efkan Kılıç, “Ben de öğrencilik yılları yaşadım. Açlığın tokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Yemek yedirmek sorun değil, ben verdikçe Allah’ta bana veriyor. Öğrenci kardeşlerimiz hiç çekinmesinler her zaman gelsinler. Ama gerçek ihtiyaç sahipleri kardeşlerim gelsinler, yesinler hiç sorun değil. Ben ekmeği paylaştığım zaman daha çok huzur buluyorum” dedi.

10 yıldır dükkanda şehit ailelerine ücretsiz yemek ikram ettiğini de ifade eden Kılıç, “Öğrenci kardeşlerimiz de aç kalsın istemem. Öğrencilik hali, durumu olmayan öğrencilerimiz oluyor. İhtiyacı olan öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip burada ve Değirmenaltı'ndaki şubemizde ücretsiz yemek yiyebilir. Paylaşmayı bileceğiz. Paylaşmak güzeldir her zaman” diye konuştu.

TEKİRDAĞ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

GÜNEŞ 08:28

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:05

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.