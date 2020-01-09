Tekirdağ DSYB üyelerine yurtiçi ve yurtdışı fuar gezileri

Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun, DSYB üyelerine yurtiçi ve dışı fuar gezileri düzenleneceğini açıkladı.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada, birlik üyelerine 31 Ocak 2020 tarihinde YunanistanSelanik Agrotica Tarım Fuarına, 07 Şubat 2020 tarihinde İzmir 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına ve 21 Şubat 2020 tarihinde BulgaristanPlovdiv AGRA Tarım Fuarına gezi düzenleyeceklerini belirtti. Birlik Başkanı Durgun, Görevde olduğu dönem içerisinde daha önceki yıllarda da üyelerine AlmanyaHannover AgritechnicaEurotier, Bulgaristan Plovdiv, Bursa, Konya ve İzmir tarım ve hayvancılık fuarlarına geziler düzenlediğini ve bu gezilerden üyelerin memnun kaldığını söyledi.

Durgun, “Bu fuar ve çiftlik gezileri sayesinde üyelerimiz mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırıyorlar. Ayrıca farklı şehir ve kültürleri görme olanağı buluyorlar. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda fuar gezilerini düzenlemeye devam edeceğiz’’ dedi.

TEKİRDAĞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:57

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