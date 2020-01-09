Çorlu Çocuk Meclisi Üyeleri tanışma toplantısında bir araya geldi

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında kurulan Çocuk Meclisinin tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir araya gelen öğrenciler yaşadıkları kent ile ilgili görüşlerini bildirdi.

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilecek Çocuk Meclisi’nin tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Meclis Üyesi İsmail Akar, Mert Yılmaz, Bilgehan Çağlar, Turgay Kumlu ve Çocuk Meclisi üyesi öğrenciler katıldı. 10 Ocak 2020 Cuma günü gerçekleştirilecek olan ilk toplantı öncesinde öğrencilere Çocuk Meclisi ile ilgili bilgilendirmede bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıda meclis üyesi öğrenciler kendilerini tanıtırken bir yandan da kentle ve çevreyle ilgili fikirlerini belirtti.



Başkan adayları belirlendi

Çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olabilmeleri yolunda katkı ve eğitimde bulunmayı amaçlayan Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi 10 Ocak Cuma günü yapılacak toplantıda başkan ve iki başkan yardımcısını seçecek. Başkanlık için aday olan öğrencilerin isimleri kaydedilirken bir yandan da her ay gerçekleşecek olan meclis toplantısı hakkında öğrencilere bilgi verildi.



“Çocuklarımızla bir kez daha gurur duydum”

Meclisi üyesi çocuklar çevreden kültür ve sanata, fidan dikiminden atık toplama kampanyasına kadar pek çok konuda Çorlu’ya dair fikirlerini dile getirdi. Tanışma toplantısı olmasına karşın öğrencilerin bu denli hevesli olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çocuklarımızla bugün bir kez daha gurur duydum. Öncelikle sizleri medeni cesaretinizden dolayı kutluyorum. Meclisimize katılarak ve yaşadığınız kent ile ilgili düşüncelerinizi dile getirerek gelecekte duyarlı birer yetişkin olacağınızı göstermiş oldunuz. Hep birlikte el ele vererek kentimize siz çocuklarımızın gözünden bakacağız. Sizlerin hayallerine ışık tutacağız” şeklinde konuştu.

Çocuk Meclisinin 10 Ocak Cuma günü yapılacak ilk toplantının ardından dört yıl boyunca görev yapması ve öğrencilerin kentin gelişiminde söz sahibi olması planlanıyor.

TEKİRDAĞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:57

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