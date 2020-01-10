Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali kazası: 1 ölü

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saray ilçesi Çevreyolu Bağlar mevkii kavşağında saat 15.10 sıralarında meydana geldi. Çerkezköy istikametinden Vize istikametine gitmekte olan emekli polis Muammer Veliler (58) idaresindeki 35 CED 07 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince Erdem Mert Gökçe idaresindeki 45 US 777 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Muammer Veliler'e tesadüf eseri kırmızı ışıkta bekleyen ambulanstaki 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumu ağır olan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:57

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