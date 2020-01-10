Tekirdağ'da ışık ihlali yapan sürücü, otomobile çarpınca yaşamını yitirdi

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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, ışık ihlali yapan emekli polis memuru Muammer Veliler (58), otomobilinin başka bir otomobile çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğlenden sonra, SarayKapaklı ilçeleri arasındaki Bağlar mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Emekli polis memuru Muammer Veliler'in kullandığı 35 CED 07 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Erdem Mert Gökçe yönetimindeki 45 US 777 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada iki otomobilde hurdaya dönerken, ağır yaralanan Muammer Veliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Veliler, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.





TEKİRDAĞ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:57

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