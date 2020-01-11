Park halindeki araç alev topuna döndü

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde park halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Balabancık Mahallesi’ndeki bir sokakta park halinde bulunan Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne ait hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti.

Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:22

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